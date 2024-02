condannato in via definitiva per l'omicidio di Yara Gambirasio Nell'ultimo ricorso la difesa evidenziava come, nella sentenza

Yara Gambirasio, “sentenza folle, il potere vince sempre”: l’avvocato di Bossetti contro la Cassazione (Di venerdì 16 febbraio 2024) “Questa è una sentenza folle, una cosa gravissima: da domani potremmo dire che Gesù è morto di freddo”. Sono queste le durissime parole che Claudio Salvagni, avvocato di Massimo Bossetti – l’uomo condannato all’ergastolo per aver ucciso la giovane Yara Gambirasio – ha espresso contro la decisione della Corte di Cassazione di impedire esami invasivi ai reperti legati all’omicidio. Al termine di un saga giudiziaria durata quattro anni, la quinta sezione penale della Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso “straordinario” degli avvocati Salvagni e Paolo Camporini, legali di Bossetti, in cui chiedevano un’analisi approfondita dei campioni di Dna e degli abiti di Yara, tra cui gli slip e i leggings che aveva ... Leggi tutta la notizia su ilgiorno (Di venerdì 16 febbraio 2024) “Questa è una, una cosa gravissima: da domani potremmo dire che Gesù è morto di freddo”. Sono queste le durissime parole che Claudio Salvagni, avvocato di Massimo– l’uomo condannato all’ergastolo per aver ucciso la giovane– ha espressola decisione della Corte didi impedire esami invasivi ai reperti legati all’omicidio. Al termine di un saga giudiziaria durata quattro anni, la quinta sezione penale dellaha dichiarato inammissibile il ricorso “straordinario” degli avvocati Salvagni e Paolo Camporini, legali di, in cui chiedevano un’analisi approfondita dei campioni di Dna e degli abiti di, tra cui gli slip e i leggings che aveva ...

