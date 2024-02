Xbox rivoluziona il mercato dei videogiochi | apre a PlayStation e Switch | Diablo IV su Game Pass e anticipa la nuova console

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 16 febbraio 2024) L'ultimo episodio dell'OfficialPodcast, diffuso nella tarda serata di giovedì 15 febbraio, ha scosso il mondo deicon una serie di annunciri. In una trasmissione disponibile anche su YouTube, sono stati rivelati dettagli sorprendenti che promettono di cambiare il panorama del gaming. I giochi dianche sue NintendoQuattro giochi esclusivi perstanno per fare il grande salto verso piattaforme concorrenti come. Sebbene i titoli esatti non siano stati ufficialmente confermati, ci sono forti sospetti su quali potrebbero essere. Microsoft ha suggerito che questi giochi includeranno "gemme nascoste" e titoli in abbonamento, con la promessa di espandere le ...