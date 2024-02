Xbox | Diablo IV sbarca ufficialmente su Game Pass

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Microsoft ha annunciato che sarà il primo titolo Activision Blizzard ad arrivare sul suo servizio in abbonamento, mentre altri quattro giochi in esclusiva saranno estesi ad altre piattaforme

Xbox Game Pass: solo un gioco confermato come in uscita dal catalogo a fine febbraio: Ricordiamo peraltro la prima mandata di nuovi giochi in arrivo in Xbox Game Pass a febbraio 2024 e il fatto che Diablo 4 arriverà il mese prossimo.

Xbox: Phil Spencer parla dello store mobile e lancia una stoccata ad Apple: perché ciò che renderemo disponibile sarà uno store Xbox. Siamo in grado di attirare l'attenzione su quel negozio perché siamo diventati uno dei più grandi publisher mobile con Candy Crush, Call of ...

Xbox porterà quattro giochi su PS5: pace fatta tra le console: Microsoft ha anche accennato a un hardware di nuova generazione dopo Series X/S e ha annunciato Diablo IV su Game Pass. Quali potrebbero essere i titoli in esclusiva che faranno il salto