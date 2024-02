Xavi | «Troppi errori in difesa Pensiamo prima alla Liga poi al Napoli»

(Di venerdì 16 febbraio 2024)Hernandez, tecnico del Barcellona, ha parlato in conferenzavigilia della partita di campionato contro il Celta Vigo. Mercoledì 21 la squadra spagnola giocherà contro ilper cercare di strappare un pass ai quarti di Champions League. Sulla partita contro il Celta «Domani avremo un avversario tra i più preparati tatticamente. Penso che il Celta meriti molti più punti di quanti ne hanno. Benítez è un grande allenatore e la squadra ha le idee molto chiare. Fuori casa le cose per noi vanno meglio che a casa». Sulle voci attorno al club «Non possiamo controllarli ed è normale. Vedo lo spogliatoio allenarsi molto bene e unito. Siamo uniti con il presidente e Deco. Dall’interno (ndr passa) il messaggio di unità, tranquillità e lavoro». Su Mbappé «Non ho molto da dire. Quello che è stato ufficializzato è che se ne va Mbappé, ...

Il Barcellona pensa a Kvara, ma c'è il piano del Napoli per il prolungamento: Barcellona piomba su Kvicha Kvaratskhelia. O meglio, il Barcellona torna su Kvicha Kvaratskhelia. Lo puntualizza Il Mattino, che dedica oggi un lungo approfondimento sul momento del georgiano, nuovame ...

Dal nostro corrispondente Filippo Maria Ricci: Le dimissioni di Xavi per giugno ovviamente hanno aperto il toto-nomi ... Però è chiaro che se poi il messicano dovesse far bene potrebbe anche rimanere. Troppi "se", per questo al momento si tratta ...