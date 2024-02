Xavi in conferenza stampa traccia la linea in vista dei prosimi Ho messo soldi di tasca mia per allenare qui, a 18 anni non ho

Xavi: «A 18 anni non ho ascoltato la proposta del Milan» (Di venerdì 16 febbraio 2024) Xavi Hernandez, allenatore del Barcellona, ha parlato in conferenza stampa svelato un retroscena di mercato sul Milan Xavi Hernandez, allenatore del Barcellona, ha parlato in conferenza stampa svelato un retroscena di mercato sul Milan. Ecco le sue dichiarazioni. Xavi – «Ho sempre dato priorità al Barça. Ultimamente ho messo dei soldi di tasca mia per allenare il Barça. A 18 anni non ho ascoltato la proposta del Milan… Sono sempre stato così perché mi sentivo così. Ho già detto al presidente che l’ultimo anno, lo stipendio, poteva essere assegnato a chiunque venisse. Ho fatto tanti gesti da culé». Leggi tutta la notizia su calcionews24 (Di venerdì 16 febbraio 2024)Hernandez, allenatore del Barcellona, ha parlato in conferenza stampa svelato un retroscena di mercato sulHernandez, allenatore del Barcellona, ha parlato in conferenza stampa svelato un retroscena di mercato sul. Ecco le sue dichiarazioni.– «Ho sempre dato priorità al Barça. Ultimamente ho messo dei soldi di tasca mia per allenare il Barça. A 18non holadel… Sono sempre stato così perché mi sentivo così. Ho già detto al presidente che l’ultimo anno, lo stipendio, poteva essere assegnato a chiunque venisse. Ho fatto tanti gesti da culé».

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Video di Tendenza