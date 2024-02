WWE | Triple H lascerà la compagnia dopo WrestleMania per le forti pressioni di The Rock?

(Di venerdì 16 febbraio 2024) All’evento stampa di40, dal punto di vista della Anoa’i Family, le cose sono andate male. Theera tornato e stava per sfidare Roman Reigns per il WWE Universal Championship a WM, con Cody Rhodes che misteriosamente si era fatto da parte. Tuttavia, questo è stato solo un bluff. Al contrario, li ha interrotti e ha annunciato la sua intenzione di affrontare Reigns per il titolo universale. Il Peolpe’s Champ a quel punto, ha insultato Cody e ha tirato in ballo suo padre, in risposta al quale il vincitore della Royal Rumble ha citato anche gli antenati di The, cosa che il Brahma Bull non ha preso bene. Ha schiaffeggiato Rhodes, ponendo fine all’alterco. Mentre usciva dall’arena con Roman Reigns, si è fermato a parlare conH e lo ha avvertito di sistemare la situazione, o l’avrebbe ...

5 Terrible WWE Gimmick Names: In the larger-than-life world of WWE, it takes more than in-ring skills to make it to the top. The pro wrestling juggernaut has seen stars come and go for as long as its been around. While the likes ...

John Cena Reveals Vince McMahon and Triple H Wanted Him Fired: WWE Superstar John Cena has disclosed that Vince McMahon and Triple H once pushed for his dismissal from the promotion. Debuting in 2002 with a standout match against Kurt Angle, Cena’s early career ...

Wrestling veteran on what WWE should do with Triple H and The Rock after The Game called out The Great One on SmackDown: Legendary wrestling manager Jim Cornette has commented on how WWE could proceed with the Triple H and The Rock storyline.