WWE | L’ex telecronista Kevin Patrick | licenziato da poco | ha già trovato un nuovo prestigioso incarico

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di venerdì 16 febbraio 2024), vero nomeEgan, non ci ha messo molto a trovare unimpiego dopo che la WWE lo haqualche settimana fa. Per lui si aprono le porte del grande calcio americano, con uno show tutto suo su Apple Tv+. La Major League Soccer -infatti- ha annunciato in un comunicato stampa chesi unirà all’MLS Season Pass su Apple TV dovecondurrà MLS 360, un talk riepilogativo della giornata di MLS. Sarà affiancato da Sacha Kljestan, Kaylyn Kyle e Bradley Wright-Phillips. Il commentatore irlandese era già da annidella MLS, per cui ha seguito principalmente le partite casalinghe dell’Atlanta United. La permanenza in WWEsi è unito alla compagnia nel marzo 2021, dove ha ...