WWE | La sfortuna insegue Nikkita Lyons | altro infortunio per lei

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Si è sempre parlando un gran bene di alcuni talenti di NXT e anche nel recente passato, molti di coloro che hanno impressionato sono riusciti a spiccare sia nello show giallo-nero che poi, chi più e chi meno, anche nel main roster. Ci sono altri invece dei quali si parla un gran bene da tempo ma c’è sempre qualcosa che poi li blocca come ad esempio degli infortuni. CheperUna delle atlete che può rientrare in questa categoria è sicuramenteche ha sempre mostrato di avere delle notevoli qualità in-ring e talento ma purtroppo per la ragazza, un’altra cosa che sicuramente non le manca e anzi spesso l’accompagna è sicuramente la. Infattiera tornata da poco da un lungoal ginocchio ma per lei arriva ...

WWE: Solo Sikoa non vince più! Una losing-streak inedita per lui: Chiunque voglia arrivare a Roman Reigns e al suo Undisputed WWE Universal Championship deve prima passare da Solo Sikoa. Il fratello minore degli Usos fin dal suo debutto ci è stato presentato come un ...

CM Punk commosso, non solo per WrestleMania: "Lo spogliatoio WWE è fantastico": Il lottatore di Chicago spiega che al dolore provocato dallo stop per infortunio si aggiunge il dispiacere di allontanarsi da colleghi che lo hanno accolto a braccia aperte.

Dirty Deeds - Verità scomode: WrestleMania XL "maledetta", ma la WWE parli chiaro: e mera sfortuna, la marcia di avvicinamento a WrestleMania XL si ... Ma anche che magari ci sarà. Ora. In WWE sono troppo intelligenti per non conoscere i propri fan. Specie quelli innamorati di CM ...