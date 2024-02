WWE | I tempi di recupero previsti per Shotzi non sarebbero brevi

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Durante un recente taping di NXT,ha subito un infortunio al ginocchio eseguendo una apron DDT. Pare che l’atleta non fosse in grado di poggiare il peso sulla gamba incriminata. Ora, lestiche del suosono state rivelate. Una pausa prolungata Secondo Sean Sapp di Fightful, sebbene la natura dell’infortunio al ginocchio dinon sia stata ancora rivelata, si presume che l’atleta dovrà attraversare un lungo periodo di stop. Questo cambierà, di conseguenza, anche i piani per l’NXT Women’s Championship.