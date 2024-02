WWE | Grosso feud in vista per Bron Breakker | già piantati i semi nella scorsa puntata di SmackDown

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Nell’ultimadi Friday Nightha chiesto consiglio a Triple H riguardo alle offerte che sia Raw chegli hanno presentato, dando implicitamente la sua disponibilità al “salto” sul grande palcoscenico del main roster. Tuttavia, un’interruzione inaspettata da parte di Paul Heyman ha aggiunto una svolta intrigante alla vicenda. Di chi è la Spear migliore? Secondo quanto riportato da Dave Meltzer nel Wrestling Observer Newsletter, l’interazione improvvisata di Heyman conè stata più di un semplice segmento, ma una mossa strategica della WWE per piantare idi una futura faida tra l’ex NXT Champion e nientemeno che il Capo Tribù in persona, Roman Reigns: “Heyman è apparso nel segmento di ...

Nonostante ci sia stato un gran parlare per le reazioni dei top name coinvolti nel War Games Match, il ritorno di CM Punk non avrebbe davvero ... (zonawrestling)

WWE: Annunciata la presenza di Cody Rhodes e Seth Rollins a Elimination Chamber: Nella conferenza stampa che si è svolta a Las Vegas sono volate parole grosse che hanno portato allo scontro fisico tra l’American Nightmare e The Rock, con quest’ultimo che ha dato uno schiaffo in ...

WWE: Il trailer di WrestleMania 40 potrebbe contenere un grosso spoiler (VIDEO): Siamo in piena Road to WrestleMania, e mai come quest’anno la WWE vuole regalare ai suoi fan una grandissima edizione dello Showcase of the Immortals. Al momento sono due i match annunciati per Wrestl ...

WWE: Numeri straordinari per la conferenza stampa di WrestleMania 40: Dopo l’ultima puntata di SmackDown, a sorpresa The Rock è risultato essere una delle Superstar più odiate attualmente in WWE, avendo messo in discussione il ruolo da main eventer di Cody Rhodes a Wres ...