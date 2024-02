Wta Dubai 2024 | qualificazioni | Bronzetti e Cocciaretto superano l’esordio

che si disputa sul cemento di Dubai, negli Emirati Arabi Uniti. La 23enne di Fermo, n.55 WTA e quinta testa di serie delle " LIVE SCORE ORDINE DI GIOCO TABELLONI 16 febbraio 2024

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Parte con due vittore il cammino dell’Italtennis nelledel WTA 1000 di. Esordio ok per Elisabettae Lucianel tabellone cadetto, con la prima che si è imposta grazie a un netto 6-3 6-0 in meno di un’ora di gioco sulla turca Sonmez, e la seconda che invece si è sbarazzata della ceca Martincova con lo score di 6-1 6-4. Ci sono altre due azzurre che provano a raggiungere Jasmine Paolini nel main draw, ovvero Martina Trevisan e Sara Errani, in campo in questo momento rispettivamente contro Storm Hunter e Ipek Oz. SportFace.

Osaka, Krejcikova Pull out of Dubai Championships: Four-times Grand Slam champion Naomi Osaka and holder Barbora Krejcikova have pulled out of the Dubai Tennis Championships. Osaka is still trying to find her feet on tour after returning to the ...

