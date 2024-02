Parte con due vittore il cammino dell'Italtennis nelle qualificazioni del WTA 1000 di Dubai. Esordio ok per Elisabetta Cocciaretto e Lucia Bronzetti nel tabellone cadetto, con la prima che si è imposta grazie a un netto 6 - 3 6 - 0 in meno di un'ora di gioco sulla turca

Wta Dubai 2024, qualificazioni: Bronzetti, Cocciaretto ed Errani superano l’esordio. Out Trevisan (Di venerdì 16 febbraio 2024) Parte con tre vittore il cammino dell’Italtennis nelle qualificazioni del WTA 1000 di Dubai. Esordio ok per Elisabetta Cocciaretto e Lucia Bronzetti nel tabellone cadetto, con la prima che si è imposta grazie a un netto 6-3 6-0 in meno di un’ora di gioco sulla turca Sonmez, e la seconda che invece si è sbarazzata della ceca Martincova con lo score di 6-1 6-4. Anche Sara Errani è a un passo dal raggiungere Jasmine Paolini nel main draw del torneo, dopo aver lasciato tre games (6-3 6-0) ad Ipek Oz, entrata all’ultimo minuto al posto di Danielle Collins. Unica notizia negativa di giornata, la sconfitta di Martina Trevisan per mano di Storm Hunter: l’australiana si è imposta 7-5 6-4, con la toscana che non ha sfruttato un vantaggio di 5-3 nel primo set. Al turno decisivo ... Leggi tutta la notizia su sportface (Di venerdì 16 febbraio 2024) Parte con tre vittore il cammino dell’Italtennis nelledel WTA 1000 di. Esordio ok per Elisabettae Lucianel tabellone cadetto, con la prima che si è imposta grazie a un netto 6-3 6-0 in meno di un’ora di gioco sulla turca Sonmez, e la seconda che invece si è sbarazzata della ceca Martincova con lo score di 6-1 6-4. Anche Saraè a un passo dal raggiungere Jasmine Paolini nel main draw del torneo, dopo aver lasciato tre games (6-3 6-0) ad Ipek Oz, entrata all’ultimo minuto al posto di Danielle Collins. Unica notizia negativa di giornata, la sconfitta di Martinaper mano di Storm Hunter: l’australiana si è imposta 7-5 6-4, con la toscana che non ha sfruttato un vantaggio di 5-3 nel primo set. Al turno decisivo ...

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Wta Dubai 2024, qualificazioni: Bronzetti e Cocciaretto superano l’esordio: Parte con due vittore il cammino dell’Italtennis nelle qualificazioni del WTA 1000 di Dubai. Esordio ok per Elisabetta Cocciaretto e Lucia Bronzetti nel tabellone cadetto, con la prima che si è impost ... Qualificazioni WTA Dubai: avanza Cocciaretto, Errani contro Oz: che si disputa sul cemento di Dubai, negli Emirati Arabi Uniti. La 23enne di Fermo, n.55 WTA e quinta testa di serie delle “quali”, ha battuto 63 60 la turca Zeynep Sonmez, 21 anni, n.183 del ranking, ... Tennis, wta Dubai: Cocciaretto avanti nelle qualificazioni: Elisabetta Cocciaretto ha aperto con un sorriso la giornata delle quattro azzurre ai nastri di partenza delle qualificazioni del 'Duty Free Tennis ...

Video di Tendenza