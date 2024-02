WILFREDO LEON LASCIA L’ITALIA?

L'unica nota positiva dunque è il punto conquistato che lascia di Wilfredo Leon, che non poteva essere al top della condizione ma

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Pubblicato il 16 Febbraio, 2024 Le società di Superlega stanno iniziando a mettere le basi per il prossimo campionato e la Serie A1 maschile rischia di perdere uno dei giocatori più forti al mondo, si tratta di. Lo stessoha confermato di non restare a Perugia e sono molte le squadre che cercheranno di contenderselo, su tutte la forte squadra polacca dello Zaksa. Sono arrivate anche voci da parte di alcuni club turchi che desiderano averenel proprio campionato. Quale sarà il destino di? Lo scopriremo con certezza nelle prossime settimane.

Pallavolo Polonia – Lo Zaksa pronto a rilanciarsi al vertice: Kurek avrebbe già firmato, contattati Leon ed Ngapeth: Lo Zaksa dopo aver dominato la scena continentale nelle ultime 3 stagioni vincendo consecutivamente nel 2021, 2022 e 2023 la Champions League maschile à stata clamorosamente eliminata, nei match dei p ...

Volley, Trento stende Civitanova: Michieletto e Lavia show. Perugia si rialza con Leon, Porro magico, Verona scatenata: Stasera si è giocata la 19ma giornata della Superlega, il massimo campionato italiano di volley maschile. Trento ha sconfitto Civitanova per 3-1 (25-22; 19-25; 25-19; 25-21) nel big match disputato di ...

Superlega, la Sir torna a vincere: Cisterna espugnata in quattro set: Con Ropret in cabina di regia e la coppia Leon-Semeniuk in banda, i ragazzi di Angelo Lorenzetti si prendono i tre punti dopo una gara difficile per tre set abbondanti. Leon (Mvp) e Semeniuk fanno tan ...