Weekend di nuvole e sole | temperature fino a 16 gradi

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Permangono sull’Europa centro-occidentale condizioni di stabilità per la presenza del promontorio anticiclonico di origine sub-tropicale. Il transito di disturbi in quota, apporterà sulla Lombardia, condizioni di tempo irregolarmente nuvoloso ma senza fenomenologia significativa associata. Formazione di nebbie sulle pianure e ristagno di sostanze inquinanti nei passi strati, saranno gli effetti caratteristici di queste giornate. Le previsioni di Maurizio Sabatino del Centro Meteo Lombardo. Venerdì 16 febbraio 2024 Tempo Previsto: Prevalenza di cieli irregolarmente nuvolosi su tutta la regione. Nebbie al mattino lungo la bassa pianura, in lento dissolvimento pomeridiano. Graduale aumento della copertura nuvolosa con possibilità di deboli e locali precipitazioni su i rilievi dell’Oltrepo Pavese, basse pianure e aree centro settentrionali. Deboli precipitazioni serali lungo i rilievi ...

Il sereno finisce giovedì, weekend di nuovo nuvoloso e massime sui 13° previsioni: Il sereno durerà fino a giovedì, nel weekend tornano le nuvole. In calo le temperature massime, che dai 16 gradi di mercoledì scenderanno a 13 gradi in ...

Meteo, debole perturbazione da venerdì 16: in arrivo tante nuvole ma poca pioggia: Dopo una temporanea rimonta dell'alta pressione, una debole perturbazione transiterà sull'Italia tra venerdì 16 e sabato 17: le previsioni meteo ...

Meteo Biella: tempo sereno prima del weekend di nuvole: Mercoledì: cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a ...