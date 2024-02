Weekend a Roma e dintorni | 5 eventi da non perdere sabato 17 e domenica 18 febbraio

Ecco i nostri consigli su cosa fare e vedere a Napoli (e dintorni) da venerdì 16 a domenica 18 Fabrizio Di Fiore Entertainment con la compagnia Roma City Musical, reduce dal successo di pubblico e

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Il fine settimana è alle porte, tanti gliin programma. Qualcuno ha già organizzato una gita fuori porta, altri non hanno ancora pensato a come trascorrere ile la. Di seguito alcuni consigli su cosa fare neldel 17 e 182024., cosa fare il 17 e il 18? Ecco 5 appuntamenti da nonnelil 17 e il 18: Capodanno Cinese a Piazza Vittorio: l’evento ha inizio il 172024 nel Giardini Nicola Calipari (Piazza Vittorio Emanuele II), con esibizioni culturali e culinarie previste dalle ore 12:00 alle ore 18:00. Il ...

La Metro C chiude temporaneamente per lavori di potenziamento: ecco Quando riaprirà il tragitto tra San Giovanni di Roma e Monte Compatri. Fermata ... (ilcorrieredellacitta)

Il weekend: Cross Master e Pescosolido, X Milia: La X MILIA, è una manifestazione valida per tutti i militari in servizio, come prova di corsa piana sui 3000 metri (denominata P.E.F.O.), per i militari non tesserati la manifestazione è non ...

Meteo Roma – Nuova parentesi altopressoria nel weekend, con sole e temperature miti: Meteo Roma - Alta pressione fino al termine della settimana, con temperature al di sopra delle medie del periodo ...

Incontro dedicato all'archeologia nella Valle del Velino e del Salto: RIETI - Un approfondimento sulla preistoria in un luogo, Monteleone, che ne è ricco. Questo è ciò che succederà domani alle 17 presso la sala conferenze del Centro ...