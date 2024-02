Webuild | entra in funzione idrofresa per scavo stazione museo metro C piazza Venezia

operare con una maggiore precisione e in spazi ridotti Entra in con una maggiore precisione e in spazi ridotti Entra in funzione guidata da Webuild e Vianini Lavori. L'idrofresa è un gigante che

(Di venerdì 16 febbraio 2024) (Adnkronos) –inin questi giorni l’costruita appositamente per scavare le pareti perimetrali della nuovadi, fino alla profondità record di 85 metri. Lasarà uno snodo cle della Linea C dellapolitana, la prima a guida automatica della capitale, commissionata da Romapolitane e realizzata dalla

