We Are Sinner | il cocktail che celebra la vittoria agli Australian Open 2024

Leggi anche - Jannik Sinner mania post Australian Open: brindisi col cocktail We are Sinners - -

first appeared on MoltoUomo.it.

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Jannikè il nuovo campione del tennis italiano. A soli 22 anni, ha conquistato il suo primo titolo del Grande Slam, battendo in finale il russo Daniil Medvedev in cinque set. Unastorica, che mancava all’Italia da 48 anni, quando Adriano Panatta vinse il Roland Garros nel 19762ha dimostrato di essere ...

Riparte da come aveva lasciato, Jannik Sinner : vincendo e dando spettacolo. Dopo aver trionfato agli Australian Open, il 22enne di San Candido ... (liberoquotidiano)

Jannik Sinner ha sconfitto l’olandese Botic van de Zandschulp in due set e si è così qualificato agli ottavi di finale del torneo ATP 500 di ... (oasport)

Jannik Sinner è tornato in campo a Rotterdam dopo la vittoria dell'Australian Open e ha battuto in due set l'olandese Botic van de Zandschulp , che ... (fanpage)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.10 24 ore dopo la Sfida con Botic Van de Zandschulp, vinta con un duplice 6-3, Jannik Sinner torna in ... (oasport)

Jannik Sinner batte anche Gael Monfils ed infila la dodicesima vittoria consecutiva in incontri ufficiali tra Coppa Davis (in occasione delle Finals ... (oasport)

Roma, 16 febbraio 2024 – Nonostante le numerose defezioni, in primis quella del campione in carica Daniil Medvedev, si sapeva che l’ATP 500 di ... (sbircialanotizia)

Tennis, Medvedev conferma il forfait a Doha, Sinner "vede" il sorpasso: Danil Medvedev non scendera' in campo a Doha, ora e' ufficiale. E Jannik Sinner vede aumentare le sue possibilita' di sorpasso al terzo posto della classifica Atp. Il tennista russo, battuto dall'azzu ...

Sinner terzo in classifica Atp: la scelta di Medvedev potrebbe cambiare tutto: ROMA - Jannik Sinner vede il terzo posto della classifica Atp. Daniel Medvedev non scenderà in campo a Doha, scelta ufficiale. Il tennista russo, battuto dall'azzurro nella finale degli Australian Ope ...

Pronostici tennis Atp Rotterdam, Sinner-Raonic: azzurro verso la semifinale nelle quote di Betflag: Prosegue spedita la marcia di Jannik Sinner al torneo Atp di Rotterdam. L’azzurro scende oggi in campo per i quarti di finale e affronta il canadese Raonic, veterano del circuito con un grande passato ...