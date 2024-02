Vuelta a Andalucia 2024 | Maxim Van Gils si prende tutto nell’unica tappa che verrà disputata 3° Tiberi

CALENDARIO SPORT 2024 GENNAIO 1 - Tennis United Cup 1 - Tennis Europei Apeldoorn 14 - Ciclismo Volta Algarve 14 - Ciclismo Vuelta 14 - Ciclismo Volta Algarve 14 - Ciclismo Vuelta Andalucia 14 -

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Unache prometteva spettacolo e si risolve in una cronometro di meno di cinquemila metri. È questa la nefasta sentenza della giornata odierna per quel che riguarda la 70a edizione della breve corsa a tappe spagnola, messa a soqquadro dalla protesta degli agricoltori e ridotta ad un brevissimo prologo. Il vincitore è il belgaVan(Lotto Dstny), imprendibile nella prova contro il tempo lungo le strade di Alcaudete, dopo che Antonioaveva fatto sognare a lungo il colpaccio. Dopo le peripezie degli scorsi giorni, l’organizzazione è stata costretta ad annullare anche le ultime due frazioni della corsa a tappe andalusa per motivi di sicurezza. Proseguono infatti le manifestazioni di protesta degli agricoltori in Spagna e in tutta Europa, rendendo ...