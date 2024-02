Von der Leyen | a marzo piano investimenti Ue per la difesa

Attesi la presidente della commissione Ue von der Leyen, il segretario Nato Stoltenberg e quello Onu, Guterres. Presenti anche otto premi Nobel per la pace.

(Di venerdì 16 febbraio 2024) "Dobbiamo investire di più, dobbiamo investire meglio e dobbiamo investire in modo europeo. Ecco perché il prossimo mese presenteremo una strategia per l'industria europea della" per 'rafforzarla' e affermare che devono essere fatti "più, in modo coerente e sostenibile". Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der, nel corso di un punto stampa congiunto con il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, alla Conferenza di Monaco sulla sicurezza.