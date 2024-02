Volo da incubo | piovono vermi sulle teste dei passeggeri

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Pubblicato il 16 Febbraio, 2024 Orribile esperienza per isu unAmsterdam-Detroit operato dalla compagnia Delta. Il viaggio, fino a quel momento tranquillo, dopo un’ora dal decollo si è trasformato in unquando da una cappelliera un gruppo diha cominciato a pioveredelle persone a bordo. Responsabile dell’accaduto un passeggero che ha portato con sé del pesce marcio, avvolto in un giornale, e lo ha posizionato nel bagaglio a mano. Lo riporta il Guardian. Quando gli assistenti dihanno rintracciato l’origine del problema, l’uomo si è persino stupito della reazione disgustata degli altri compagni di viaggio. Il pilota ha annunciato che ilavrebbe fatto rientro all’aeroporto Schiphol di ...