Volley | Trento può sigillare il primato nella 20ma giornata di Superlega Milano-Verona cruciale per la griglia playoff

2023 - 2024 Serie A1 femminile Squadra Sir Safety Perugia Volley in classifica con otto lunghezze di ritardo dalla capolista Trento dalla fine e con la premessa che fino alla matematica tutto può

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Weekend importante, forse decisivo, quello che si appresta a vivere la2023-2024 dimaschile, arrivata ormai alla ventesima, e terzultima,della regular season. Sei partite e tutte le squadre in campo fra sabato e domenica, con due anticipi e la classica abbuffata di pallavolo dell’ultimo pomeriggio della settimana. Campo centrale per questo fine settimana sarà quello di, con i padroni di casa che possono garantirsi aritmeticamente il primo posto e la testa di serie n.1 nel tabellone dei. Per farlo ai ragazzi di Fabio Soli basterà vincere contro Modena, o comunque sperare in un altro passo falso di Perugia, che giocherà due ore prima dei trentini a Padova. Modena però non andrà aa fare da carneade, ma sarà alla ricerca di punti ...