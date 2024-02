E chi interpreta questo secondo personaggio? Caterina De Angelis , che poi è la figlia della Buy . Con Volare Margherita Buy dimostra di saper padroneggiare la commedia. La risata nasce sia dalle

Volare: Margherita Buy giapponesina bionda in una clip in anteprima esclusiva del film su terrore dell'aereo: Arriva in sala il 22 febbraio Volare, primo film da regista di Margherita Buy, che affronta una delle sue più grandi paure e, con ironia e tenerezza, parla di un rapporto madre figlia e di una piccola ...

Giulia Michelini nel nuovo film “Volare” di Margherita Buy: Interpreta una mamma che segue un corso per vincere la paura dell'aereo. Così, a 38 anni, Giulia Michelini torna a scommettere su se stessa.

Apri il menu di navigazione: E così, quando un regista coreano famosissimo - il cui nome ricorda quello di Kim Ki-duk - decide di scritturarla per un film d'autore lei non sta più nella pelle se non per un piccolissimo dettaglio: ...