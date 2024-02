“Viva Rai 2” | show dei Ricchi e Poveri da Fiorello

Divertente show - antropologico, ripropone la 'selezione naturale' Guida tv di venerdì 16 febbraio: i programmi della sera Rai 1 18:30 - The Voice Senior 23:55 - Tg1 Sera 00:00 - TV7 01:10 - Viva

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Protagonisti i due cantanti Si chiude anche la settimana post-sanremese di ‘Rai2!’., Biggio e Casciari, in compagnia di tutto il cast, hanno suonato la sveglia in questo venerdì in diretta dal Foro Italico, aprendo le porte al weekend. Primo argomento? La politica estera: “La Casa Bianca svela i piani russi, vogliono attaccare i satelliti. “A me interessa che non li attacchino mentre sto guardando il tennis – ironizza-. Perché poi dopo attacca la spina, stacca la spina… poi devo chiamare l’antennista, che sono ormai sono i piùdel mondo. Io gli antennisti ormai li riconosco dal rumore della Ferrari”, scherza ancora. Si passa quindi a notizie nostrane: alta tensione nella maggioranza, è scontro sul terzo mandato: “C’è il totonomi per chi prenderà il posto di Zaia: Carlo Conti, Bonolis, la ...