Vittorio Parsi dopo il malore improvviso | 3 colpi di diaframma e sono quasi morto | ero nell' Ade Mi ha salvato il volto della mia compagna Tiziana Panella

non nutro aspettative su quello che verrà dopo. Però la cosa che La7.it - Sta meglio ora Vittorio Emanuele Parsi - professore di

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di venerdì 16 febbraio 2024)Emanuele, il 27 dicembre mentre parlava sul palco a Cortina ha accusato un forte dolore al petto. Poche oreera in sala operatoria, un’operazione in extremis per salvarle la vita. È stato in coma per giorni, in tantissimirimasti col fiato sospeso. Ora come sta? «In questo m