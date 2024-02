Parsi e l'amore per Tiziana che gli ha salvato la vita. 'Stavo per morire, poi ho visto lei' Vittorio Emanuele Parsi ha rischiato seriamente di morire. 'Ho sentito tre colpi sul diaframma , come fossi in apnea'. Il professore e politologo è stato colpito da una patologia gravissima , da lì il

Vittorio Emanuele Parsi racconta la sua esperienza premorte: cosa ha visto (Di venerdì 16 febbraio 2024) Personaggi tv. – Vittorio Emanuele Parsi ha avuto un malore mentre parlava sul palco a Cortina il 27 dicembre scorso. Operato al cuore, il noto professore è finito in terapia intensiva. A metà gennaio lui stesso attraverso i social ha fatto sapere che stava meglio. Oggi il Corriere della Sera aggiorna i lettori sulle condizioni di Parsi, che si ritiene un sopravvissuto. Leggi anche: Chiara Ferragni, la strategia difensiva sul caso Balocco: cos'ha deciso l'influencer Leggi anche: "Alberto Matano scelto come conduttore": ecco di cosa Vittorio Emanuele Parsi, il 27 dicembre, mentre parlava sul palco a Cortina ha accusato un forte dolore al petto. Poche ore dopo il professore era in sala operatoria.

