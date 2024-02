Vittorio Cecchi Gori ricoverato | come sta il produttore cinematografico

Le condizioni di salute del produttore cinematografico Vittorio Cecchi Gori , ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma, migliorano, ma rimane ancora ricoverato in terapia intensiva. Ciò è quanto trapela e viene riferito oggi, 16 febbraio, all'agenzia

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Sono giorni difficili per l’81enne. L’ex politico, imprenditore e storicofiorentino èin terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma. L’annuncio è stato dato in tv nel corso del programma Storie italiane di Eleonora Daniele, il 14 febbraio., che è stato anche proprietario della Fiorentina, si trova in ospedale dall’inizio di questa settimana. Da parte del Policlinico c’è il massimo riserbo, ma indiscrezioni parlano di un quadro di instabilità clinica molto serio. “La situazione resta molto delicata”, ha raccontato Angelo Perrone, suo amico e storico collaboratore. Stando a Perrone,è entrato lunedì scorso 12 febbraio al Policlinico ...

Vittorio Cecchi Gori (nella foto) è in terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma. L’annuncio è stato dato in tv, nel programma ’Storie ... (quotidiano)

Vittorio Cecchi Gori è ricoverato in terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma . Lo ha annunciato in diretta la conduttrice Eleonora Daniele ... (screenworld)

Vittorio Cecchi Gori si trova ricoverato nel reparto di terapia intensiva del Policlinico Gemelli in seguito a una grave crisi respiratoria. Le ... (dilei)

Valeria Marini ha parla to del ricovero dell’ex compagno Vittorio Cecchi Gori . Alle telecamere di Storie italiane, la showgirl ha raccontato le ... (diredonna)

Personaggi tv. Vittorio Cecchi Gori è stato ricoverato in terapia intensiva. La showgirl italiana Valeria Marina, ed ex compagna di Cecchi Gori , ha ... (tvzap)

Cecchi Gori ricoverato migliora ma resta in terapia intensiva: Il produttore cinematografico Vittorio Cecchi Gori, ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma, migliora ma resta in terapia intensiva. E' quanto apprende l'Adnkronos Salute. L'imprenditore ed ex ...

Vittorio Cecchi Gori rimane in terapia intensiva: ultimi aggiornamenti, come sta l'ex presidente della Fiorentina: L'ex presidente della Fiorentina, Vittorio Cecchi Gori, si trova ancora ricoverato in terapia intensiva dopo l'insufficienza respiratoria che lo ha colpito ...

