Viscusi | “Due progetti in regione per le vie di collegamento”

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Comune di Puglianello getta le basi per utilizzare al meglio i fondi e garantire la percorribilità delle strade extra urbane e rurali diverso Puglianello. Il delegato su questo fronte è l’assessore alle politiche agricole e al Patrimonio, Antonio: “Siamo impegnati nella predisposizioni di atti in relazione a due bandi emanati dallaCampania per fornire sicurezza per la percorribilità delle strade del nostro territorio“, dice l’assessore. “Di concerto con il sindaco Francesco Maria Rubano e dopo un lungo lavoro di programmazione con tutto il gruppo consiliare di maggioranza, abbiamo dato mandato all’ufficio tecnico di presentare un progetto di 500mila euro e un altro di tre milioni per riqualificare e mettere in sicurezza le arterie che collegano il centro urbano di ...