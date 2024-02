Vis | Pucciarelli e il derby con l’Ancona | Grande assist di Karlsson e bella reazione

Quattro gol nel derby Vis Pesaro - Ancona : Paolucci (0 - 1) , Pucciarelli (1 - 1), Zagnoni (2 - 1) e Giampaolo (2 - 2) hanno fatto girare vertiginosamente l'altalena del gol. Girone B: Juve Stabia

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Il giorno dopo il, la Vis vede il bicchiere mezzo pieno. E’ sfuggita la vittoria, ma la squadra ha raddrizzato una gara che si era complicata. Manuel, autore del primo gol, cheè stato? "E’ stata una partita molto difficile, loro ci hanno messo sotto, non hanno avuto chissà quante occasioni, però sul piano del gioco secondo me sono stati migliori di noi e lo sapevamo perché comunque conoscevamo le loro qualità. Sapevamo che non è una squadra che merita questa classifica come non la meritiamo noi". Ancora una volta siete rimasti in partita nonostante lo svantaggio iniziale... "Bisogna rispettare gli avversari, noi li abbiamo rispettati e siamo infatti restati in partita anche dopo il loro gol. Abbiamo comunque fatto la nostra buona partita soprattutto nel secondo tempo. Poi ci siamo abbassati un attimo e ...