Come Sky TG24 ha avuto modo di evidenziare con la campagna ' Basta! ' contro la violenza sulle donne, per 'femminicidi' si intendono tutti quei casi in cui, con sostanziale certezza, un partner, ex o

Violenza sulle donne e vittimizzazione secondaria: "Secondo atto" in tour nelle scuole (Di venerdì 16 febbraio 2024) E' partito lunedì scorso, alla presenza di 120 studenti/esse dell'Istituto Omnicomprensivo Salvatorelli-Moneta di Marsciano (PG) il tour del progetto "Secondo atto – il teatro per contrastare la vittimizzazione secondaria" promosso dall'Associazione M.A.S.C. e sostenuto con i fondi Otto per Mille della Chiesa Valdese con il patrocinio del Centro Pari Opportunità della Regione Umbria, del Comune di Marsciano, della Consigliera di Parità della Provincia di Perugia, dell'Assessorato alle pari opportunità del Comune di Perugia e D.i.Re. Il progetto intende informare e formare circa 500 studenti e studentesse di quattro istituti del Centro Nord – Istituto Omnicomprensivo Salvatorelli-Moneta di Marsciano (PG), Liceo Alessi di Perugia, IIS Copernico-Carpeggiani di Ferrara e IIS Podesti Calzecchi-Onesti ...

