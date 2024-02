Violenza nel Salento | studenti 15enni picchiati all’uscita da scuola

LECCE - Resta alta l'attenzione sul fenomeno della violenza di genere. Numerosi i provvedimenti penali, così come le nel corso di Due quelle realizzate nel Salento, nelle caserme di Gallipoli e

Tempo di lettura: < 1 minutoDue donne arrestate per Violenza di genere in 24 ore ed entrambe a Sant’Antimo, in provincia di Napoli. Dopo la ... (anteprima24)

Sant’Antimo : Violenza di genere. Due donne arrestate dai carabinieri nel giro di 24 ore per maltrattamenti in famiglia Ancora Sant’Antimo e ... (puntomagazine)

Scuola, dalla Regione 30 milioni per attività extra e un progetto contro la violenza di genere: «Progetti innovativi nel campo della pubblica istruzione e della promozione della cultura siciliana, un impegno finanziario di oltre 30 milioni di euro e il cambiamento radicale delle regole nella for ...

Nel barese, l’appello dei genitori per Dario, 23 anni, scomparso: in realtà era stato ucciso dall’amico: A Molfetta, un 29enne di Bisceglie si è costituito per l'omicidio di Dario De Gennaro, 23 anni, seguito a una lite in casa.

Milioni di euro per le scuole e per la violenza di genere, quali sono i progetti della Regione: Sono i principali punti tracciati dall'assessore regionale all’Istruzione e formazione, Mimmo Turano, per migliorare l'offerta formativa ...