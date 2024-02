Il Torino, probabilmente, si sarebbe portato sul 2 - 0, e invece e invece subì il pareggio dell'Inter nel recupero. Facciamo un Gli scudetti non si vincono per caso o per fortuna

Vincono Inter e Torino: Salernitana sempre più ultima, scende anche il Napoli (CLASSIFICA) (Di venerdì 16 febbraio 2024) Terminati gli anticipi della 25esima giornata di Serie A, vittorie preziose per Inter e Torino contro Salernitana e Lecce. Il weekend di campionato di aperto con gli anticipi della 25esima giornata di Serie A. Due le gare disputate: quella dello stadio "Grande Torino" tra i granata di Ivan Juric e il Lecce, e poi quella di San Siro tra Inter e Salernitana. I nerazzurri raccolgono il risultato pieno contro i campani, con Liverani che ha esordito in panchina dopo l'esonero di Pippo Inzaghi. Netto 4-0 da parte dell'Inter grazie alle reti di Thuram, Lautaro Martinez, Dumfries e Arnautovic in pieno recupero, con la capolista che allunga ancora il passo e il vantaggio ai danni delle prime inseguitrici, Juventus e Milan. Sprofonda la Salernitana, ...

