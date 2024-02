Vigili fuoco | Conapo | domani sciopero nazionale di 4 ore

Riceviamo e pubblichiamo dal sindacato Conapo dei Vigili del fuoco - Anche i vigili del fuoco di Viterbo aderiscono allo sciopero nazionale di 4 ore proclamata dal sindacato Conapo per sabato 17 febbraio dalle 9 alle 13. "Fra le

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Roma, 16 feb. (Labitalia) - Il sindacato autonomoha proclamato dalle 9 alle ore 13 di17 febbraio unodi 4 ore del Corpodeideldi categoria di 4 ore. Lointeresserà tutto il personale e tutte le sedi di servizio, comprese le sedi presso i porti e gli aeroporti. “In ottemperanza alla normativa sui servizi minimi essenziali ?si legge in una nota del? sarà comunque garantito il soccorso pubblico urgente alla popolazione. Il sindacato contesta la scarsa attenzione del Dipartimento deidelverso il personale, tra cui ritardi sistematici nel riconoscere le promozioni interne, gli incrementi delle indennità per il lavoro ...

Durante i sopralluoghi del giorno dopo , i vigili del fuoco hanno trovato il corpo carbonizzato di un uomo in una villetta nel Pavese andata a fuoco ... (fanpage)

Risveglio di paura stamattina in via Sciacca a Roma . Due appartamenti a Fuoco . L’allarme è scattato alle 9 e due squadre dei Vigili del Fuoco con ... (ilcorrieredellacitta)

I vigili del fuoco sono ancora al lavoro a Concorezzo , in provincia di Monza e Brianza, per spegnere un Incendio in corso dalla notte che ha ... (ilfattoquotidiano)

Crollato il solaio di un prefabbricato in un cantiere edile a Nord-Ovest di Firenze : dai vigili del fuoco del nucleo USAR sono stati estratti in ... (ilfattoquotidiano)

Canzo , 16 febbraio 2024 – Un uomo di 59 anni è rimasto ferito questa mattina in un incidente avvenuto mentre stava camminando lungo il sentiero che ... (ilgiorno)

