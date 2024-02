Vigilanza | aumenti per oltre 100mila addetti

della magistratura su diverse grandi aziende della vigilanza gli oltre 100mila addetti del comparto avranno aumenti a regime di del comparto avranno aumenti a regime di 350 euro al mese per il

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Roma, 16 febbraio 2024 – E’ stato considerato per anni il contratto simbolo del lavoro povero e delle paghe orarie sotto la soglia della decenza. Tant’è che la sigla di categoria della Uil, la Uilttucs, si era rifiutato di firmarlo. Ma da poche ore la situazione si avvia a cambiare. Organizzazioni sindacali e parti datoriali hanno trovato l’accordo nel rispetto degli impegni presi alla firma del contratto nazionale del maggio 2023. Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs hanno siglato una ipotesi di accordo con le parti datoriali del settore, Anivip, Assiv, Univ, Ani sicurezza, Legacoop Produzione e Servizi, Agci Servizi e Confcooperative Lavoro e Servizi, che prevede l’adeguamento salariale per glidellaprivata e dei servizi fiduciari di sicurezza. Le lavoratrici e i lavoratori del ...

Rinnovato dopo 8 mesi il contratto della vigilanza privata: aumenti fino a 350 euro al mese. Pesano gli interventi della magistratura: Come anticipato la settimana scorsa dal fattoquotidiano.it, la raffica di interventi della magistratura su diverse grandi aziende della vigilanza privata ha propiziato un nuovo rinnovo in tempi record ...

Vigilanza privata, firmato il nuovo contratto. Aumenti fino a 350 euro entro il 2026: Per i vigilanti non armati lo stipendio mensile arriverà dagli attuali 1090 euro a 1300. E per le guardie giurate al 2026 si arriverà a 1528 euro mensili ...