VIDEO FOTO Stir | rifiuti da Benevento ma altolà ai privati

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti Il Presidente della Provincia, Rizieri Buonopane e l’amministratore unico di IrpiniAmbiente Spa, Claudio Crivaro, questa mattina hanno tenuto prima un sopralluogo poi una conferneza stampa presso lodi Pianodardine per illustrare alcuni importanti interventi che hanno riguardato l’impianto ma anche lanciare l’ennesimo“a chi sta tentando di mettere la gestione dei rifuti in mano ai, nella latitanza assoluta dell’Ato”, le dure parole del Presidente Buonopane. “L’amministratore Crivaro ha fatto un lavoro straordinario- incalza-per due anni per ragioni che non ho mai capito la seconda linea di produzione non funzionava- E questo genererà anche risparmio oltre che un risanamento dei conti con un utile di 2 milioni. Un impianto rinnovato servirà alla depurazione delle acque. Ed è per questo ...