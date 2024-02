Viaggio nella realtà dei “sovranisti individuali” | i gruppi complottisti che rifiutano l’autorità dello Stato

Il brano, pubblicato dopo poche settimane dalla prima canzone estratta Troppo forte, e' un manifesto estetico, musicale e attitudinale che parte da un viaggio psichedelico nella creativita'. La

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Di Leonardo Bianchi All’inizio di febbraio del 2024, come hanno riportato varie testate locali, una donna di 65 anni è stata fermata in provincia di Brescia a un posto di blocco della polizia locale. Quando gli agenti hanno riscontrato che la patente era scaduta dal 2021, la donna ha esibito un documento autoprodotto siglato con un’impronta digitale rossa che – a suo dire – sostituiva la patente. Nello stesso documento, sottolinea un articolo di Today, la donna si definiva «eterna essenza e fonte di valore» in grado di «guidare motoveicoli, autoveicoli, navi, aerei e affini». Gli agenti l’hanno multata e, prosegue l’articolo, «hanno precisato di essersi assicurati che stesse bene prima di lasciarla andare». Per quanto possa sembrare una notizia di cronaca minore e bizzarra, innon si tratta di un caso isolato. A ottobre del 2023, ad esempio, una ...