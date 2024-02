Viabilità Roma Regione Lazio del 16-02-2024 ore 09 | 15

Roma e Bruxelles. Agricoltori e trattori si concentreranno gli agricoltori delle altre provincie siciliane se la Regione Siciliana l'inefficienza delle infrastrutture rurali (viabilità e delle

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 16 febbraio 2024)DEL 16 FEBBRAIOORE 9.05 FEDERICO DI LERNIA BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO DALLAFIUMICINO DOVE A CAUSA DI UN INCIDENTE SI STA IN CODA IN DIREZIONEDAL RACCORDO A PARCO DE MEDICI INCIDENTE ANCHE SULLA DIRAMAZIONESUD TRA MONTEPORZIO CATONE E LA BARREREASUD IN DIREZIONE DEL RACCORDO SUL RACCORDO ANULARE, IN INTERNA CODE A TRATTI TRA NOMENTNA E TIBURTINA E APPIA MENTRE IN ESTERNA ABBIAMO CODE A TRATTI TRA AURELIA E A24 SI STA INCOLONNATI ANCHE SU TRATTO URBANO DELLA A24 TRA TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. CODE A TRATTI NEI DUE SENSI SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA, SULLA TIBURTINA TRA SETTEVILLE E TIVOLI E SULLA CASILINA TRA TORE GAIA ...