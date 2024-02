Viabilità in costiera | le proposte della CGIL

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiNon c’è pace per lasullaamalfitana. Alla questione ancora tutta da chiarire sulla riduzione delle corse dei traghetti per le vie del mare, si aggiunge la vertenza portata avanti da mesi dal sindacato che rappresenta i lavoratori dei trasporti in merito allo spostamento dell’area per lo stazionamento dei bus ad Amalfi ma anche la richiesta di Anas di rimodulare le fermate dei pullmanSita sulla Strada Statale 163. A distanza di mesi da una riunione che si è svolta in prefettura a gennaio, non è ancora stata trovata un’intesa con il Comune di Amalfi e la Regione Campania, mentre Anas insiste con la Sita chiedendo la soppressione di alcune fermate ritenendole non sicure. Ma, proprio a fronte di garantire maggiore sicurezza, di utenti e lavoratori è però lache in ...