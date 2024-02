Via libera al patto Italia-Albania | svolta sui migranti?

Così come ringrazio l'Assemblea legislativa della Regione Emilia - Romagna, gli assessori Corsini e Colla e il presidente, Stefano Bonaccini, per aver dato avvio, nel 2022, nella cornice del Patto

I lavori per la costruzione del ponte sullo Stretto di Messina inizieranno nel 2024. Lo ha ribadito ancora una volta il vicepremier e ministro ... (europa.today)

La Giunta Arcidiacono ha approvato l’atto di indirizzo tra il Comune di Monreale e AMAT per l’implementazione dell’arco temporale del servizio ... (monrealelive)

La Camera ha approvato in via definitiva l'istituzione di una Commissione parlamentare d' inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata ... (ilgiornaleditalia)

Via libera al Ponte sullo Stretto di Messina . Il Consiglio di amministrazione della società Stretto di Messina ha approvato infatti l’aggiornamento ... (ilgiornaleditalia)

Ascoli, avanza l’attuazione dell’Ordinanza Speciale sulle scuole. Undici gli istituti interessati dagli interventi: Ascoli, avanza l’attuazione dell’Ordinanza Speciale sulle scuole. Undici gli istituti interessati dagli interventi - picenotime.it - IT ...

Finanze: Zilli, oltre 7,5 mln per progetti prioritari Comune Udine: Tra gli interventi il recupero di villa Toppani che ospiterà il Museo della cultura friulana Trieste, 16 feb - "Oggi la Giunta ha dato il via libera allo sviluppo dei progetti ...

Assegno unico e bonus mamme, in busta paga fino a 550 euro. I nuovi calcoli e le simulazioni: Ma gli effetti nella busta paga di gennaio non si sono visti, perché mancava la circolare dell'Inps. Con il via libera dell'Istituto di previdenza, a partire dalla busta paga di febbraio scatteranno i ...