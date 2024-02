il Dirigente del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Jesi, Nella maggioranza dei casi, la droga diventa una via di uscita da E', tuttavia, una strada senza uscita, che genera solo violenza

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Quello di ieri, per cui sono scattati i soccorsi verso le 13, è il terzonel tratto di viaa Castelfidardo che attraversa la zona industriale, dopo il mortale dove ha perso la vita Massimo Basile, poco più a nord. E’ avvenuto nello stesso punto in cui c’è stato anche un frontale tra una macchina e una moto l’altra sera. Sono rimaste coinvolte tre, guidate da altrettante. Secondo una prima ricostruzione da parte dei carabinieri sul posto, una avrebbe tamponato quella di fronte che, nell’impatto, avrebbe virato nell’altra carreggiata provocando il frontale con un’altra vettura che stava sopraggiungendo. Tutte e tre lesono rimastein maniera non grave. A lamentare maggiori dolori la 20enne filottranese alla guida della Fiat 500. Le altre erano ...

Jesi (Ancona), 25 gennaio 2024 - Un nuovo centro islamico, oltre tre volte più grande dell’attuale in via del Cascamificio quasi di fronte alla ... (ilrestodelcarlino)

Jesi (Ancona), 14 febbraio 2024 – In scena domenica (ore 17) al teatro Pergolesi Ambra Angiolini , diretta da Giorgio Gallione, in Oliva Denaro , opera ... (ilrestodelcarlino)

Via Jesi, strada a rischio: ennesimo incidente. Schianto fra tre auto, ferite le donne al volante: Terzo incidente in pochi giorni sulla via Jesi a Castelfidardo, zona industriale. Tre auto coinvolte, tutte guidate da donne, nessuna ferita grave. La strada è considerata pericolosa e sono frequenti ...

Investita in strada, donna finisce all’ospedale: L'incidente a Jesi Investimento in via Setificio a Jesi. Oggi, martedì 15 febbraio, alle ore 12.47, una donna, classe '77 (iniziali N.V.) residente a Jesi, è stata investita da un'auto mentre stava at ...

Jesi Via libera al taglio di altri 4 pini italici alla primaria “Garibaldi”: Si tratta di una specie protetta ma può essere abbattuta per finalità di pubblico interesse, secondo Francesca Paolini di Legambiente è una specie non adatta a verde urbano, il Comune le sostituirà ri ...