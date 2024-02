«Vi presento il mio fidanzato» | Belen Rodriguez | prima manda una frecciatina a Elio e poi sorprende tutti

mi presento, ma mi informano che la parte che avevo preparato Mia madre piangeva più di me, mentre ricordo che mio padre mi È fidanzato? "Sì, da sei anni. In futuro sogno il matrimonio. Mi

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Personaggi Tv,spiazzacon una nuova storia su Instagram. La showgirl è protagonista di un nuovo caso che riguarda la sua situazione sentimentale dopo la rottura con l’imprenditore,Lorenzoni.ha anche lanciato unaall’ex e dato il via ai rumors sul motivo per cui i due si sono lasciati. eggi anche: Chiara Ferragni, la strategia difensiva sul caso Balocco: cos’ha deciso l’influencer Leggi anche: “Alberto Matano scelto come conduttore”: ecco di cosaedLorenzoni: la loro storia è finita Le notizie sulla situazione sentimentale disi erano fermate alla rottura della relazione conLorenzoni. ...