(Di venerdì 16 febbraio 2024) La polizia peruviana ha usato un trucco approfittando di San Valentino perre una donna spacciatrice: un agente si è trada orsacchiotto che porta messaggie ha attirato l’attenzione della donna che la polizia sospettava detenesse la droga. È accaduto nel distretto di San Martín de Porres a Lima, la capitale del Perù. “Sei la mia ragione per sorridere”: questa lada orso ilha invitato la donna ad uscire in strada con una scatola di cioccolatini e un palloncino a forma di cuore. Il video mostra l’ufficiale in ginocchio. In mano ha un cartello con su scritto: “Sei la mia ragione per sorridere”. Poco dopo la donna cade nella“amorosa”: esce in strada e viene bloccata. Insieme a lei, gli agenti ...