Vertice con Hamas e Jihad Il piano di Mosca per il Medio Oriente

"Gaza e Gerico first", con l'autonomia alle due città. Ci fu un Ma la destra israeliana, Hamas e soprattutto il terrorismo, da 2000, Camp David Al vertice di pace in Medio Oriente di Camp David,

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Un incontro tra le fazioni palestinesi si terrà dal 29 febbraio a. L'ha annunciato all'agenzia Tass il rappresentante speciale del presidente russo per ile i Paesi africani, il vice ministro degli Esteri Mikhail Bogdanov, precisando che la Federazione Russa ha invitato all'incontro i rappresentanti di un massimo di 14 organizzazioni, tra cuie laislamica. Quest'ultima, per voce del suo rappresentante in Libano, Muhammad al-Haj Musa, ha già confermato che invierà una delegazione. Il movimento dellaislamica ha ricevuto un invito per un incontro inter-palestinese aalla fine di febbraio e intende inviare una delegazione, ha detto a Ria Novosti il rappresentante ufficiale del gruppo in Libano, Muhammad al-Haj Musa. ...