Marko: 'Verstappen divertito da Hamilton in Ferrari' Dopo quel successo di Abu Dhabi, Hamilton è rimasto fermo a sette titoli, non superando in testa nei piloti l'eterno Michael Schumacher , mentre

Verstappen: «Hamilton alla Ferrari sarà "cool"» (Repubblica) (Di venerdì 16 febbraio 2024) Repubblica intervista oggi Super Max Verstappen alla vigilia del nuovo campionato di Formula 1 che inizierà a breve. A farla da padrona l'argomento Hamilton alla Ferrari Le parole di Verstappen Hamilton dice di aver coronato il suo sogno firmando per la Ferrari. Anche lei in futuro si vede in rosso? «Ho molto rispetto per il brand Ferrari. Ma sono felice dove sono al momento. Mi trovo bene nella Red Bull e oggi non voglio cambiare team. Certo, mai dire mai nella vita. Ma una mossa del genere non è affatto nei miei pensieri. E poi stiamo parlando solo di Formula Uno. Magari un giorno correrò altrove. E ho altri interessi nella vita». Hamilton alla Ferrari, la preoccupa ...

