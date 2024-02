non è stato convocato per la partita di domani contro il Genoa. Tonerà in campo con il Napoli per il Barcellona. La notizia è Osimhen è arrivato a Castel Volturno verso le 13.15, ha ritrovato

Verso Napoli-Genoa, gioia per Gilardino: recuperato un titolare per la gara del Maradona (Di venerdì 16 febbraio 2024) Buone notizie per Alberto Gilardino in vista della gara contro il Napoli, il Genoa ha recuperato un calciatore titolare. Il Napoli si appresta a vivere una giornata importante per il prosieguo della stagione. La sfida contro il Genoa in campionato può segnare uno spartiacque in vista della corsa al quarto posto. I partenopei sanno bene di non poter più sbagliare e Mazzarri sta lavorando intensamente per mettere in campo la miglior squadra possibile. Non sarà del match Victor Osimhen, rientrato non al meglio della condizione dalla Coppa d’Africa. Il nigeriano resterà comunque ad allenarsi e si farà trovare pronto per il big match di Champions League contro il Barcellona. Come detto, però, la priorità si chiama Genoa, che sta disputando ... Leggi tutta la notizia su spazionapoli (Di venerdì 16 febbraio 2024) Buone notizie per Albertoin vista dellacontro il, ilhaun calciatore. Ilsi appresta a vivere una giornata importante per il prosieguo della stagione. La sfida contro ilin campionato può segnare uno spartiacque in vista della corsa al quarto posto. I partenopei sanno bene di non poter più sbagliare e Mazzarri sta lavorando intensamente per mettere in campo la miglior squadra possibile. Non sarà del match Victor Osimhen, rientrato non al meglio della condizione dalla Coppa d’Africa. Il nigeriano resterà comunque ad allenarsi e si farà trovare pronto per il big match di Champions League contro il Barcellona. Come detto, però, la priorità si chiama, che sta disputando ...

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Video di Tendenza