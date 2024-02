Una donna di 30 anni è morta in un tamponamento che ha coinvolto quattro automobili avvenuto lungo l'autostrada A4 nel territorio del Comune di san Bonifacio, in provincia di Verona, sulla corsia in direzione di Milano. Sul posto sono

Verona, tamponamento sull’autostrada A4: morta manager di teatro di 32 anni (Di venerdì 16 febbraio 2024) Gravissimo incidente nella notte di venerdì 16 febbraio sulla A4 nel Veronese. Una donna di 30 anni è morta in un tamponamento che ha coinvolto tre automobili, avvenuto dopo la mezzanotte lungo l’autostrada nel territorio del Comune di San Bonifacio, in provincia di Verona, sulla corsia in direzione di Milano. La vittima è Nicoletta Maria Ferrara, manager culturale del teatro Salieri di Legnago, di origini palermitane. Era da poco passata la mezzanotte quando secondo le prime informazioni raccolte due auto si sono scontrate coinvolgendo in modo più lieve anche altri tre veicoli. L’auto tamponata è stata scaraventata fuori dalla carreggiata ed ha finito la sua corsa ribaltandosi. Leggermente ferito il conducente della vettura che la precedeva che è stato ricoverato, per accertamenti, ... Leggi tutta la notizia su thesocialpost (Di venerdì 16 febbraio 2024) Gravissimo incidente nella notte di venerdì 16 febbraio sulla A4 nel Veronese. Una donna di 30in unche ha coinvolto tre automobili, avvenuto dopo la mezzanotte lungo l’autostrada nel territorio del Comune di San Bonifacio, in provincia di, sulla corsia in direzione di Milano. La vittima è Nicoletta Maria Ferrara,culturale delSalieri di Legnago, di origini palermitane. Era da poco passata la mezzanotte quando secondo le prime informazioni raccolte due auto si sono scontrate coinvolgendo in modo più lieve anche altri tre veicoli. L’auto tamponata è stata scaraventata fuori dalla carreggiata ed ha finito la sua corsa ribaltandosi. Leggermente ferito il conducente della vettura che la precedeva che è stato ricoverato, per accertamenti, ...

