Verona-Juventus | probabili formazioni | pronostico | orario e diretta tv

Gialloblu contro bianconeri: come vedere Verona - Juventus in streaming, le probabili formazioni e il pronostico della partita di Serie

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Ilospita lanella sfida del sabato della 25ª Giornata di Serie A. I bianconeri hanno visto aumentare il proprio distacco dall’Inter, a +7 dopo lo stop dell’ultimo turno contro l’Udinese, e contemporaneamente ridursi il vantaggio sul Milan distante solo 1 punto. Una trasferta, quella di, ostica e da non sbagliare per Vlahovic e compagni. Vediamo i dettagli del match. Ledi(4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Coppola, Dawidowicz, Cabal; Duda, Serdar; Folorunsho, Suslov, Lazovic; Noslin. Squalificati: nessuno Indisponibili: Cruz, Swiderski Ballottaggi: Coppola 55%-Magnani 45%(3-5-2): Szczesny; Gatti, Rugani, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; ...

