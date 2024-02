Verona-Juventus | l’annuncio di Allegri in conferenza | “domani rientra Vlahovic”

vocale spostò il concerto all'Arena di Verona Il Volo: l'Eurovision di Vienna 2015 Piero, Ignazio e della sopraggiunta qualificazione della Juventus Poi venne l'annuncio di Claudio Baglioni : primo

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Vietato sbagliare. Latorna in campo per la 25ª giornata del campionato di Serie A con il chiaro obiettivo di riscattare le ultime brutte prestazioni con appena un punto conquistato nelle ultime tre gare. Alla vigilia della partita contro ilsi è presentato instampa l’allenatore Massimiliano. “Abbiamo fatto un punto in tre partite, di cui due giocate in casa: non è un buon momento, ma tre risultati non cambiano l’andamento della stagione”: sono le dichiarazioni dell’allenatore bianconero. “Abbiamo preso gol evitabili in queste gare, serve un atteggiamento di maggiore attenzione nella cura dei particolari e dovremo farlo già a: in quello stadio è sempre complicato, Baroni è in una situazione di difficoltà ma sta bene e ha perso soltanto all’ultimo a Milano e a ...