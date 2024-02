Verona-Juventus in tv | orario e dove vederla Le probabili formazioni

ecco l'impegno salvezza Udinese - Cagliari allo stesso orario di Empoli - Fiorentina. Poi Frosinone - Roma e Monza - Milan. TORINO - LECCE INTER - SALERNITANA NAPOLI - GENOA HELLAS VERONA - JUVENTUS

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 16 febbraio 2024), 16 febbraio 2024 - L'Hellasper continuare a inseguire il sogno salvezza e allungare la striscia di risultati positivi. Laper riprendere a correre dopo aver ottenuto la miseria di un punto nelle ultime tre uscite. Al Bentegodi si affrontano gialloblù e bianconeri, con questi ultimi che all'andata ebbero la meglio grazie al gol in pieno recupero di Cambiaso. Non si annuncia un match dal risultato scontato, sia per le ottime cose mostrate dagli scaligeri recentemente (nonostante le tante partenze durante il mercato di gennaio), sia per il recente ruolino di marcia della Vecchia Signora con le cosiddette piccole (pareggio con l'Empoli e sconfitta con l'Udinese). I precedenti Laha ottenuto 37 affermazioni ai danni del: solamente l’Inter (40) conta più ...