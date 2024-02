Le parole di Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, in conferenza stampa in vista del match contro il Verona Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa in vista del match contro il Verona. SCELTE TATTICHE "No continueremo così, non cambio per 3 risultati negativi.

Verona-Juve, Allegri: “Non è un bel momento” (Di venerdì 16 febbraio 2024) (Adnkronos) – "La Juve non sta vivendo un bel momento con 1 punto in 3 partite". Massimiliano Allegri si esprime così alla vigilia del match che la formazione bianconera giocherà domani sul campo del Verona. "La trasferta di Verona è sempre complicata, è un campo difficile. A Milano ha perso al 90' contro l'Inter, a Leggi tutta la notizia su periodicodaily (Di venerdì 16 febbraio 2024) (Adnkronos) – "Lanon sta vivendo un belcon 1 punto in 3 partite". Massimilianosi esprime così alla vigilia del match che la formazione bianconera giocherà domani sul campo del. "La trasferta diè sempre complicata, è un campo difficile. A Milano ha perso al 90' contro l'Inter, a

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Video di Tendenza