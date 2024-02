Verona-Juve | Allegri | “Non è un bel momento”

"Domani rientra Vlahovic e avrò quattro attaccanti a disposizione, dovrò decidere e posso scegliere": così il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, alla vigilia della trasferta di Verona contro l'Hellas. "Chiesa è reduce da un mese e mezzo in cui c'è stato e non c'è stato, la sua condizione sta migliorando e sarà importante da qui a fine

(Di venerdì 16 febbraio 2024) (Adnkronos) – “Lanon sta vivendo un belcon 1 punto in 3 partite”. Massimilianosi esprime così alla vigilia del match che la formazione bianconera giocherà domani sul campo del. “La trasferta diè sempre complicata, è un campo difficile. A Milano ha perso al 90? contro l’Inter, a Napoli a fine partita, domenica ha pareggiato col Monza. Bisogna fare una bella gara e avere un atteggiamento migliore rispetto alle ultime partite, non tanto come prestazione ma come attenzione ai dettagli”, dice l’allenatore della. “Le prestazioni non sono state peggiori, anche a livello numerico; ma noi dobbiamo analizzare tutto, al di là del risultato. Con l’Udinese abbiamo sbagliato su una palla inattiva e siamo stati puniti, il calcio è questo. I dettagli sono importanti”. Capitolo formazione: “Devo valutare chi giocherà in attacco: Chiesa sarà molto importante per il finale di stagione; domani avremo tutti a disposizione, e saranno tutti importanti, ma ripeto, quello che conterà sarà l’atteggiamento e la cura dei dettagli”. Lo scudetto ormai è evaporato, l’unico trofeo alla portata dellaè la Coppa Italia. “E’ vero che non vinciamo un trofeo da un po’ di tempo, ma abbiamo una Coppa Italia che possiamo provare a vincere, e abbiamo un percorso che abbiamo iniziato. Inoltre, non essere mai stati fuori dalla Champions per 11 anni di fila è importante, quando si lavora per costruire”, dice. “La cosa più importante per noi adesso è fare risultato domani, e poi dobbiamo centrare il nostro obiettivo principale, che è la zona Champions. Abbiamo tre mesi belli davanti da vivere con entusiasmo, passione e voglia di fare risultato”, afferma. L’allenatore ha ancora un anno di contratto: resta o va via? “Per quanto riguarda il mio futuro, l’ho sempre detto e lo ripeto, ho ancora un anno di contratto, stiamo lavorando bene quest’anno, l’importante è arrivare in fondo nelle migliori condizioni con un ottimo risultato”. L'articolo proviene da Italia Sera.